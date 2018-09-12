Новак: Россия и Китай согласуют поставки газа по западному маршруту

СЕГОДНЯ 06:26 2018-09-12T06:26:58+03:00

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В ближайшее время Россия и Китай согласуют поставки газа западному маршруту "Силы Сибири". Об этом 12 сентября сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, этот вопрос поднимался во вторник на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Си Цзиньпин поставил задачу в кратчайшие сроки заняться согласованием контракта по поставкам газа по западному маршруту. Осталось немного договориться, а это тоже порядка 30 млрд кубометров", - отметил Новак, не уточнив сроки проведения согласования, передает ТАСС.

Напомним, что "Газпром" строит газопровод "Сила Сибири", по которому газ из месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай.

Как писал сайт kp.ru, в начале июня текущего года пресс-служба «Газпрома» сообщила о готовности линейной части газопровода "Сила Сибири" почти на 85%. Тау уточнили, что речь идет о части участка газопровода от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем в более 1820 километров. Кроме того, строители завершили проходку второго тоннеля подводного перехода трансграничного участка трубопровода через реку Амур.