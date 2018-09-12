Трамп ожидает, что ураган "Флоренс" будет самым мощным за десятилетия
Президент США Дональд Трамп ожидает, что ураган "Флоренс", угрожающий восточным штатам, будет самым сильным за последние двадцать лет.
"Это будет очень масштабный шторм, гораздо масштабнее тех, которые мы видели, возможно, в течение десятилетий. Все может поменяться, но мы сомневаемся, что на этом этапе что-то изменится", - сказал Трамп на встрече с главой Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) Броком Лонгом.
По словам американского лидера, власти штатов, которым угрожает стихия, готовы к такому развитию событий.
"Я говорил с губернаторами Южной Каролины, Северной Каролины и Вирджинии. Они готовы, мы все готовы. Мы прекрасно работаем в контакте с губернаторами", - заявил Трамп, передает ТАСС.
Напомним, 10 сентября ураган "Флоренс" достиг четвертой, предпоследней, категории по шкале Саффира - Симпсона. Максимальная скорость ветра во время урагана достигает 58 метров в секунду, стихия движется на запад со скоростью примерно 7,5 метров в секунду. Накануне Национальный центр по наблюдению за ураганами США проинформировал, что ураган достигнет побережья США к пятнице, 14 сентября. В штатах Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина и Мэриленд, а также в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации.