2018-09-12T12:00:20+03:00
В мире

Трамп ожидает, что ураган "Флоренс" будет самым мощным за десятилетия

Президент США отметил готовность находящихся под угрозой стихии штатов к ЧП
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп ожидает, что ураган "Флоренс", угрожающий восточным штатам, будет самым сильным за последние двадцать лет.

"Это будет очень масштабный шторм, гораздо масштабнее тех, которые мы видели, возможно, в течение десятилетий. Все может поменяться, но мы сомневаемся, что на этом этапе что-то изменится", - сказал Трамп на встрече с главой Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) Броком Лонгом.

По словам американского лидера, власти штатов, которым угрожает стихия, готовы к такому развитию событий.

"Я говорил с губернаторами Южной Каролины, Северной Каролины и Вирджинии. Они готовы, мы все готовы. Мы прекрасно работаем в контакте с губернаторами", - заявил Трамп, передает ТАСС.

Напомним, 10 сентября ураган "Флоренс" достиг четвертой, предпоследней, категории по шкале Саффира - Симпсона. Максимальная скорость ветра во время урагана достигает 58 метров в секунду, стихия движется на запад со скоростью примерно 7,5 метров в секунду. Накануне Национальный центр по наблюдению за ураганами США проинформировал, что ураган достигнет побережья США к пятнице, 14 сентября. В штатах Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина и Мэриленд, а также в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации.

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