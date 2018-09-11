2018-09-11T23:41:04+03:00
Происшествия

Трамп ввел в Виргинии режим ЧС из-за приближения урагана «Флоранс»

Президент США считает, что это стихийное бедствие будет одним из самых сильный за последние десятилетия
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд Трамп провел совещание по подготовке к урагану "Флоранс"Президент США Дональд Трамп провел совещание по подготовке к урагану "Флоранс"Фото: REUTERS
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В американском штате Виргиния введен режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана «Флоранс». Решение во вторник принял президент США Дональд Трамп.

Ранее ЧС объявили в штатах Северная и Южная Каролина. Власти эвакуируют жителей некоторых районов в трех штатах.

Глава Белого дома заявил, что «Флоранс» будет одним из самых сильных ураганов за последние десятилетия с «огромным количеством воды». При этом он заверил, что на государственном уровне будут предприняты все шаги для минимизации ущерба от стихийного бедствия.

«Мы подготовились как никто другой в истории… Мы не жалеем средств», — сказал Трамп в ходе совещания по подготовке к урагану.

Президент призвал жителей районов, находящихся в зоне ЧС, эвакуироваться и следовать указаниям местных властей, передает РИА Новости.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, «Флоренс» будет усиливаться, считают метеорологи, все время по пути к атлантическому побережью США, которое достигнет примерно в пятницу.

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