В Норвегии состоялся финал чемпионата по "смертельным" прыжкам в воду
В Норвегии состоялся финал ежегодного традиционного чемпионата по "смертельным" прыжкам в воду, известного как World Championship of Death Diving.
Задача участников этих соревнований заключается в том, чтобы нырнуть с 10-метровой вышки с распростертыми руками и ногами и задержаться в воздухе как можно дольше. При этом столкновение спортсмена с водой обязательно должно выглядеть болезненно.
Считается, что этот необычный вид спорта был изобретен в Осло еще в 1960-х годах. В этот раз в чемпионате приняли участие более 130 профессиональных ныряльщиков и пловцов, однако в финал прошли лишь 8 человек. Именно их прыжки вошли в зрелищный видеоролик, опубликованный на Youtube-канале FatstoneTV.
Оценивая выступления экстремалов, жюри обращают внимание не только на высоту брызг и технику прыжков, но и на скорость падения, оригинальность, а также предполагаемую силу удара об воду.
Стоит отметить, что, несмотря на всю нелепость поз, которые спортсмены принимают во время зависания в воздухе, они все же заботятся о своей безопасности. На кадрах видео видно, что каждый из ныряльщиков группируется или выставляет локти перед лицом, прежде чем столкнуться с поверхностью воды.
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В Норвегии состоялся чемпионат по "смертельным" прыжкам в воду .