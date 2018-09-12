2018-09-12T15:52:43+03:00
Общество

Норкин рассказал, почему выгнал из телестудии украинского эксперта

Ранее ведущий программы "Место встречи" на телеканале НТВ выгнал главу правления украинского Центра стратегических исследований Павла Жовниренко
Екатерина БОЛГОВА
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Андрей и Юлия Норкины в студии радио "Комсомольская правда"Андрей и Юлия Норкины в студии радио "Комсомольская правда"Фото: Иван МАКЕЕВ
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Теле- и радиоведущий Андрей Норкин рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», почему он выгнал из телестудии украинского эксперта.

Инцидент произошел на съемках программы "Место встречи" на телеканале НТВ, гостем которой был глава правления украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко. Он постоянно перебивал ведущего и не обращал на просьбы этого не делать. После этого Норкин попросил работников студии отключить Жовниренко микрофон, а затем попросил гостя уйти.

«Я уже устал с этим бороться, когда тебе «ссы в глаза – божья роса». По-другому невозможно это сказать. Белое? Нет, черное. Черное? Нет, белое. Вот он сегодня сидел, этот Жовниренко: «Это вы взорвали… ха-ха-ха. Это вы войска ввели. Это вы убили всех». Как я могу с ним разговаривать?», - рассказал Норкин на радио «КП».

Он отметил, что попросил эксперта привести доказательства, но тот только смеялся в ответ.

«И понимает, что он старый хрен, и я его не могу тронуть. А спорить с ним невозможно», - добавил телеведущий.

Напомним, в феврале на съемках "Место встречи" Норкин подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым.

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