Климкин заявил, что Украина не возобновит поставки воды в российский Крым

СЕГОДНЯ 20:13 2018-09-12T20:14:14+03:00

По мнению главы МИД, сейчас РФ пытается преподнести ситуацию вокруг завода "Крымский титан" с гуманитарной точки зрения, а не с правовой

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Украина никогда не пойдет на возобновление поставок воды в Крым, если он будет оставаться российским. Такое заявление сделал министр иностранных дел незалежной Павел Климкин.

"Мы этого никогда не позволим. На оккупированную территорию вода по контракту, где написано "Крым, Россия", никогда поставляться не будет", - сказал глава ведомства.

По его мнению, РФ вновь привлекла внимание мировой общественности к проблеме с поставками воды на полуостров лишь в свете недавних событий.

Напомним, что этим летом кислотонакопитель близ завода "Крымский титан" пересох, и это привело к повышению концентрации в воздухе сернистого ангидрида.

Климкин считает, что Россия использует эту ситуацию для "раскрутки" вопроса и "заворачивания" его в "гуманитарную обертку", передает УНИАН.

Сайт kp.ru писал о том, что до 2014 года вода поступала на полуостров по Северо-Крымскому каналу из реки Днепр, но поставки прекратились вскоре после проведения всенародного референдума о присоединении региона к РФ.