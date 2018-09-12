Вещи пропавшего в Норвегии соратника Ассанжа нашли плавающими в море

СЕГОДНЯ 22:42 2018-09-12T22:42:11+03:00

Специалист по кибербезопасности Арьен Кампхейс не выходит на связь уже больше трех недель

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Вещи исчезнувшего при загадочных обстоятельствах Арьена Кампхейса - специалиста по кибербезопасности и соратника основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа - были обнаружены в акватории Норвежского моря в фюльке Нурланн во вторник, 11 сентября.

Находку сделал местный рыбак, который и выловил предметы из воды между населенными пунктами Фауске и Ронан.

"В интересах идущего расследования полиция не может раскрыть, о каких вещах идет речь", - передает газета Verdens Gang со ссылкой на норвежскую полицию.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что последний раз соратника "разоблачителя" видели 20 августа в городе Будё. Мужчина собирался сесть на поезд, чтобы отправиться в Тронхейм. Сейчас правоохранители пытаются получить доволнительные сведения об этой поездке. В районе возможного нахождения Кампхейса продолжаются поиски.

До настоящего момент единственной зацепкой полиции в этом деле являлся засеченный 30 августа сигнал с телефона пропавшего мужчины. На данный момент неизвестно, кто именно пользовался смартфоном, но активность была зафиксирована недалеко от города Ставангера.