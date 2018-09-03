В Норвегии загадочно пропал соратник Ассанжа

СЕГОДНЯ 00:16 2018-09-03T00:22:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Норвегии разыскивают одного из соратников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как говорится в сообщении на странице специализирующейся на скандальных разоблачениях организации в Twitter, ее корреспондент и эксперт по кибербезопасности Арьен Кампхейс исчез при загадочных обстоятельствах почти две недели назад.

В последний раз, по словам его коллег и друзей, Кампхейса видели 20 августа в городе Будё, откуда он собирался отправиться в Тронхейм. WikiLeaks считает, что журналист пропал или в одном из этих двух городов, или в поезде по дороге в Тронхейм.

Норвежская полиция пропажу Арьена Кампхейса подтвердила. Однако что с ним именно произошло, в правоохранительных органах страны сказать не могут. Сообщили лишь, что по делу о его исчезновении начато следствие.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, сам Джулиан Ассанж с 2012 года живет на территории эквадорского посольства в Лондоне, откуда его давно хотят выселить.