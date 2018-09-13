МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2018-2019 году на прежнем уровне

СЕГОДНЯ 05:19 2018-09-13T05:19:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил свой апрельский прогноз роста ВВП России на 2018 и 2019 годы. По мнению кредитной организации, этот год завершится с показателем роста ВВП 1,7%, а в следующем этот показатель будет на уровне 1,5%.

Как сообщили в МВФ по итогам консультаций с властями РФ по статье 4, экономика России восстанавливается после рецессии 2015-2016 годов.

«Благодаря эффективной политике правительства и более высоким ценам на нефть… в 2018 году рост прогнозируется на уровне 1,7% ВВП, чему способствуют рост кредитных и иных дополнительных доходов населения», — отметили эксперты организации.

Однако среднесрочные перспективы российской экономики остаются ограниченными «из-за структурных узких мест и затяжных последствий санкций». Если в стране не будут предприняты структурные реформы, рост ВВП по итогам 2019 замедлится и составит 1,5%. Инфляция к концу следующего года при таких условиях составит 4%, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru 5 сентября, Министерство экономического развития РФ понизило прогноз по росту ВВП России в 2018 году с 1,9% до 1,8%, а прогноз на 2019 год - с 1,4% до 1,3%.