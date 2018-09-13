Петров и Боширов: Мы не агенты ГРУ, мы занимаемся бизнесом в сфере спортивного питания
Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает отравителями Скрипалей и сотрудниками ГРУ, свои связи со спецслужбами отрицают.
- Я - нет.
Интервью с Петровым и Бошировым - подозреваемыми по делу Скрипалей.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова. Смотрите видеозапись беседы с отравителями Скрипалей
- И я - нет, - ответили оба на вопрос главреда телеканала RT Маргариты Симоньян, являются ли они агентами ГРУ.
- Мы - предприниматели средней руки, - добавил Петров.
Работают они в сфере спортивного питания. И их частые поездки в Европу связаны именно с этим.
- Мы исследуем рынок, смотрим, есть ли какие новинки - какие-нибудь биологические добавки, витамины, микроэлементы. Мы берем самые необходимые, приезжаем сюда и решаем, как доставить новые продукты на рынок, - пояснили они.
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