Петров и Боширов: Мы не агенты ГРУ, мы занимаемся бизнесом в сфере спортивного питания

СЕГОДНЯ 13:36 2018-09-13T13:46:33+03:00

Петров и Боширов попали в объектив камеры видеонаблюдения Фото: REUTERS

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Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает отравителями Скрипалей и сотрудниками ГРУ, свои связи со спецслужбами отрицают.

- Я - нет.

Интервью с Петровым и Бошировым - подозреваемыми по делу Скрипалей.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова. Смотрите видеозапись беседы с отравителями Скрипалей

- И я - нет, - ответили оба на вопрос главреда телеканала RT Маргариты Симоньян, являются ли они агентами ГРУ.

- Мы - предприниматели средней руки, - добавил Петров.

Работают они в сфере спортивного питания. И их частые поездки в Европу связаны именно с этим.

- Мы исследуем рынок, смотрим, есть ли какие новинки - какие-нибудь биологические добавки, витамины, микроэлементы. Мы берем самые необходимые, приезжаем сюда и решаем, как доставить новые продукты на рынок, - пояснили они.

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