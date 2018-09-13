Захарова прокомментировала реакцию МИД Великобритании на интервью «подозреваемых» по делу Скрипалей

СЕГОДНЯ 15:52 2018-09-13T15:52:18+03:00

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Великобритании на интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Лондоне назвали подозреваемыми по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

«Это говорят те же люди в Форин Офис, которые заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена? М-да. Борис Джонсон вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее в четверг, 13 сентября, россияне, которых британская прокуратура назвала «отравителями» Скрипалей, впервые дали интервью российским СМИ. В министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что ранее власти страны не раз обращались к российской стороне с просьбой разъяснить инцидент, произошедший в марте 2018 года в Солсбери. Представитель британского внешнеполитического ведомства заявил, что «эти люди — офицеры российской военной разведки».