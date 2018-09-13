«Оппозиционный блок» потребовал отставки главы МИД Украины за отказ возобновить поставки пресной воды в Крым

СЕГОДНЯ 16:55 2018-09-13T16:55:48+03:00

Парламентарии сравнили с геноцидом политику Киева по ограничению доступа жителей полуострова к пресной воде

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Депутаты «Оппозиционного блока» в Верховной Раде потребовали отставки главы МИД Украины Павла Климкина в связи с его заявлением о том, что Киев не возобновит поставки днепровской воды в Крым.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба партии.

«За свои слова, что Крым нужно отставить без воды, министр иностранных дел Климкин должен понести ответственность. Государственный чиновник, открыто призывающий нарушить нормы международного права и обязывающий ограничить крымчан в доступе к воде, должен быть отправлен в отставку и осужден за геноцид», - говорится в тексте заявления.

Кроме того, парламентарии потребовали от украинских властей прекратить водную блокаду Крыма и восстановить поставки пресной воды на полуостров.

«Считаем, что такая политика является геноцидом, нарушает права крымчан и одновременно противоречит задачам обеспечения национальной безопасности Украины», - подчеркнули в партии.

Накануне глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страна никогда не подпишет контракт на поставку воды «на оккупированную территорию», если в соглашении будет указана принадлежность Крыма России.

Напомним, Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году, проходившего на фоне госпереворота в Киеве. Тогда присоединение к РФ поддержали более 95% жителей полуострова.

Несмотря на убедительные результаты плебисцита, Киев продолжает считать Крым своей «временно оккупированной» территорией. Вместе с тем Украина прекратила подачу днепровской воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, который ранее обеспечивал до 85% потребностей Крыма.

Проблему недостатка питьевой воды решили с путем бурения скважин и создания дополнительных водохранилищ, однако засухи продолжают наносить сельскому хозяйству и экологии Крыма значительный ущерб.