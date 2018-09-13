2018-09-13T16:55:48+03:00
Политика

«Оппозиционный блок» потребовал отставки главы МИД Украины за отказ возобновить поставки пресной воды в Крым

Парламентарии сравнили с геноцидом политику Киева по ограничению доступа жителей полуострова к пресной воде
Денис СУХОВ
Поделиться:
«Оппозиционный блок» потребовал отставки главы МИД Украины за отказ возобновить поставки пресной воды в Крым«Оппозиционный блок» потребовал отставки главы МИД Украины за отказ возобновить поставки пресной воды в КрымФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Депутаты «Оппозиционного блока» в Верховной Раде потребовали отставки главы МИД Украины Павла Климкина в связи с его заявлением о том, что Киев не возобновит поставки днепровской воды в Крым.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба партии.

«За свои слова, что Крым нужно отставить без воды, министр иностранных дел Климкин должен понести ответственность. Государственный чиновник, открыто призывающий нарушить нормы международного права и обязывающий ограничить крымчан в доступе к воде, должен быть отправлен в отставку и осужден за геноцид», - говорится в тексте заявления.

Кроме того, парламентарии потребовали от украинских властей прекратить водную блокаду Крыма и восстановить поставки пресной воды на полуостров.

«Считаем, что такая политика является геноцидом, нарушает права крымчан и одновременно противоречит задачам обеспечения национальной безопасности Украины», - подчеркнули в партии.

Накануне глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страна никогда не подпишет контракт на поставку воды «на оккупированную территорию», если в соглашении будет указана принадлежность Крыма России.

Напомним, Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году, проходившего на фоне госпереворота в Киеве. Тогда присоединение к РФ поддержали более 95% жителей полуострова.

Несмотря на убедительные результаты плебисцита, Киев продолжает считать Крым своей «временно оккупированной» территорией. Вместе с тем Украина прекратила подачу днепровской воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, который ранее обеспечивал до 85% потребностей Крыма.

Проблему недостатка питьевой воды решили с путем бурения скважин и создания дополнительных водохранилищ, однако засухи продолжают наносить сельскому хозяйству и экологии Крыма значительный ущерб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Государственная Дума объединит комиссии по этике и контролю за доходами
800 рейсов отменили в США из-за урагана «Флоренс»
Польша не будет поддерживать санкции Евросоюза против Венгрии
В Госдуме рассказали, когда Россия сможет отказаться от доллара
В МЭА допустили рост цен на выше 80 долларов за баррель из-за ухода с рынка Венесуэлы и Ирана
Захарова прокомментировала реакцию МИД Великобритании на интервью «подозреваемых» по делу Скрипалей
Прокуратура Швеции задержала подозреваемого по делу о краже королевских регалий
Россия и Китай договорились о совместном освоении Луны
Москалькова обратилась к Трампу с просьбой освободить Бутину и помиловать Ярошенко
«Борьба с ветряными мельницами»: Петр Толстой назвал паранойей указ Трампа о санциях за иностранное вмешательство в выборы в США
«Виртуальная выгода»: Косачев прокомментировал указ Трампа о санкциях за иностранное вмешательство в выборы в США
Петров и Боширов: Мы всегда ходим вместе по одному коридору аэропорта
Украинка пыталась пронести через границу с Россией 49 iPhone под юбкой
Петров и Боширов: Духи в Лондон не везли
Академик из Индии умерла от инфаркта в прямом эфире «Доброго утра»
Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов года
Петров и Боширов: «Вся ситуация - фантастическое и фатальное совпадение»
"Пока не начался этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию": Петров и Боширов не знали, кто такой Скрипаль
Министра инфраструктуры Украины обвинили в незаконном обогащении
"Такой популярности нам точно не нужно": Петров и Боширов заявили, что боятся за свою жизнь
Самый быстрый на Земле и в космосе: Усейн Болт выиграл забег в невесомости
Петров и Боширов требуют перед ними извиниться
Петров и Боширов: Мы не агенты ГРУ, мы занимаемся бизнесом в сфере спортивного питания
Число погибших после аварии с внедорожником в Китае возросло до 11 человек
В подмосковной аварии на Симферопольском шоссе столкнулись пять машин
Жириновский набросился с оскорблениями на Хинштейна во время съемок передачи
Официальный курс доллара снизился на 94 копейки
Ученые приблизились к созданию эффективной вакцины от ВИЧ