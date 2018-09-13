2018-09-13T18:16:25+03:00
Политика

Минфин США расширил санкционные списки против КНДР, добавив в них российскую компанию

Также «черный список» пополнил гражданин КНДР
Денис СУХОВ
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Минфин США расширил санкционные списки против КНДР, добавив в них российскую компаниюМинфин США расширил санкционные списки против КНДР, добавив в них российскую компаниюФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Министерство финансов США расширило санкции против КНДР, добавив в «черный список» российскую компанию Volasys Silver Star, которая базируется во Владивостоке. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным Минфина США, Volasys Silver Star связана с китайской компанией Yanbian Silverstar Network Technology Co, также известной как China Silver Star. Последняя также пополнила санкционный список вместе с одним гражданином КНДР.

Утверждается, что хотя China Silver Star номинально является китайской компанией, ею управляют северокорейские граждане, которые к середине 2018 года заработали для Пхеньяна миллионы долларов, сотрудничая с КНР и другими партнерами.

«Эти (санкционные) меры направлены на пресечение незаконного потока доходов в Северную Корею, поступающих от сотрудников иностранных информационных компаний», - подчеркнули в Минфине США.

Американским резидентам запрещено вести какие-либо дела с фигурантами «черного списка», а обнаруженные в США активы попавших под санкции лиц и компаний будут заморожены.

Напомним, в отношении КНДР действует один из самых жестких санкционных режимов в истории, установленный резолюцией Совета Безопасности ООН. Главная цель ограничений — сократить торговые возможности Северной Кореи и уменьшить валютные поступления в страну, которые Пхеньян мог бы направить на развитие ядерной и ракетной программы.

Несмотря на достигнутый на саммите в Сингапуре прогресс в диалоге с КНДР, американские власти настаивают на сохранении санкций против Пхеньяна до полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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