2018-09-13T19:54:46+03:00
Политика

Экипаж задержанного в украинском порту «Механика Погодина» вернулся в Россию

Компания-судовладелец приняла решение о полной замене команды танкера в связи с «физической и психологической нагрузкой», выпавшей на долю моряков
Денис СУХОВ
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Танкер "Механик Погодин"Танкер "Механик Погодин"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Экипаж заблокированного в порту украинского Херсона судна «Механик Погодин» вернулся в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе компании-судовладельце «В.Ф. Танкер».

«Через месяц после незаконного задержания судна «Механик Погодин» в морском порту Херсон (Украина) компания "В.Ф. Танкер" приняла решение о полной смене команды. В Россию вернулись все 12 членов экипажа, включая капитана», - говорится в релизе компании.

Отмечается, что решение о замене команды судна было принято в связи с « тяжелой физической и психологической нагрузкой, выдержанной моряками за прошедший месяц». Членам экипажа пришлось оборонять танкер от «провокаций неустановленных лиц, представлявшихся сотрудниками украинских спецслужб и госорганов», а также жить и работать в режиме жесткой экономии электроэнергии.

«Их заменили другие сотрудники компании, ранее работавшие на аналогичных судах», - добавили в пресс-службе «В.Ф. Танкер».

Напомним, судно «Механик Погодин» было заблокировано украинскими властями в порту Херсона 10 августа. По версии Киева, танкер принадлежит российской компании «ВЭБ Лизинг», которая находится под украинскими санкциями.

В свою очередь компания «В.Ф. Танкер» заявила, что уже выполнила все обязательства перед «ВЭБ Лизинг» и единолично владеет судном. В этой связи оператор считает, что никаких оснований задерживать танкер Киев не имеет.

Ранее заместитель так называемого постпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов сообщил, что Киев заблокировал танкер «Механик Погодин» на три года. В свою очередь министр инфраструктуры страны Владимир Омелян допустил, что судно могут конфисковать и продать.

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