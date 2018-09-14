2018-09-14T10:41:20+03:00
Политика

Климкин возложил на Россию ответственность за отказ Киева восстановить водоснабжение Крыма

Глава МИД Украины также обвинил Москву в нарушении жителей полуострова
Денис СУХОВ
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Министр иностранных дел Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что ответственность за отказ Киева восстановить водоснабжения Крыма лежит на российской строне. Такое мнение глава дипведомства выразил на своей странице в Facebook.

«Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины. Сама по себе оккупация Крыма является страшным нарушением международного права и прав всех крымчан», - написал Климкин.

Также, по его словам, Россия повинна в дескриминации, лишении свободы «украинских политзаключенных» и «навязывании» крымчанам российского гражданства.

Ранее Климкин заявил, что Украина никогда не подпишет соглашение о возобновлении подачи пресной воды в Крым, если в нем будет указана принадлежность полуострова России.

В свою очередь фракция «Оппозиционный блок» в Верховной Раде потребовала отставки главы МИД Украины, обвинив его в нарушении международного права и охарактеризовав политику министра как геноцид.

Напомним, Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году, проходившего на фоне госпереворота в Киеве. Тогда присоединение к РФ поддержали более 95% жителей полуострова.

Несмотря на убедительные результаты плебисцита, Киев продолжает считать Крым своей «временно оккупированной» территорией. Вместе с тем Украина прекратила подачу днепровской воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, который ранее обеспечивал до 85% потребностей Крыма.

Проблему недостатка питьевой воды решили с путем бурения скважин и создания дополнительных водохранилищ, однако засухи продолжают наносить сельскому хозяйству и экологии Крыма значительный ущерб.

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