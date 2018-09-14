Климкин возложил на Россию ответственность за отказ Киева восстановить водоснабжение Крыма
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что ответственность за отказ Киева восстановить водоснабжения Крыма лежит на российской строне. Такое мнение глава дипведомства выразил на своей странице в Facebook.
«Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины. Сама по себе оккупация Крыма является страшным нарушением международного права и прав всех крымчан», - написал Климкин.
Также, по его словам, Россия повинна в дескриминации, лишении свободы «украинских политзаключенных» и «навязывании» крымчанам российского гражданства.
Ранее Климкин заявил, что Украина никогда не подпишет соглашение о возобновлении подачи пресной воды в Крым, если в нем будет указана принадлежность полуострова России.
В свою очередь фракция «Оппозиционный блок» в Верховной Раде потребовала отставки главы МИД Украины, обвинив его в нарушении международного права и охарактеризовав политику министра как геноцид.
Напомним, Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году, проходившего на фоне госпереворота в Киеве. Тогда присоединение к РФ поддержали более 95% жителей полуострова.
Несмотря на убедительные результаты плебисцита, Киев продолжает считать Крым своей «временно оккупированной» территорией. Вместе с тем Украина прекратила подачу днепровской воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, который ранее обеспечивал до 85% потребностей Крыма.
Проблему недостатка питьевой воды решили с путем бурения скважин и создания дополнительных водохранилищ, однако засухи продолжают наносить сельскому хозяйству и экологии Крыма значительный ущерб.
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