В Нидерландах сообщили о задержании «российских шпионов», связанных с «делом Скрипалей»

СЕГОДНЯ 12:53 2018-09-14T13:16:55+03:00

В Нидерландах сообщили о задержании «российских шпионов», связанных с «дело Скрипалей» Фото: REUTERS

Утверждается, что арестованные работали на ГРУ и пытались взломать компьютерные сети химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц

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Правоохранительные органы Нидерландов задержали минувшей осенью двух россиян, которые якобы пытались похитить данные из химической лаборатории в швейцарском Шпице, задействованной в расследовании химатак в Сирии и покушения на Сергея Скрипаля.

С таким утверждением выступило голландское издание NRC, которое провело совместное расследование со швейцарской газетой Tages Anzeiger.

По информации журналистов, поимка «сотрудников российских спецслужб» стала результатом скоординированной работы различных контрразведывательных ведомств Европы, в том числе Нидерландов и Швейцарии. Утверждается, что при аресте у россиян, «работавших на ГРУ», нашли «оборудование для взлома компьютерных сетей».

В публикации не уточняется, какие санкции применили в отношении указанных граждан РФ, и были ли выдвинуты против них обвинения.

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов отказалась от комментариев, а вот их швейцарские коллеги заявили, что осведомлены о «раскрытии и высылке из Гааги российских шпионов».

«Служба разведки Конфедерации принимала активное участие в этой операции вместе с нидерландскими и британскими коллегами», - подчеркнули швейцарские контрразведчики.

Напомним, в начале марта британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали в критическом состоянии в городе Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействия нервно-паралитического токсина, якобы произведенного в России, а ответственность за инцидент лежит на Москве.

Ранее, 5 сентября, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что власти страны подозревают в покушении на Скрипалей двух российских граждан, якобы «сотрудников ГРУ» - Александра Петрова и Руслана Боширова.

В свою очередь российская сторона категорически отрицает какую-либо причастность к инциденту в Солсбери, подчеркивая, что Лондон так и не предоставил доказательств своих тяжких обвинений.