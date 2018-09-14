2018-09-14T13:13:31+03:00
Политика

План Костина по отказу от доллара прокомментировали в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские власти стремятся уйти от расчетов в американской валюте
Денис СУХОВ
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российское правительство намерено избавить национальную экономику от долларовой зависимости, однако конкретный комплекс мер пока не разработан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал план главы ВТБ Андрея Костина по отказу от использования доллара в торговых расчетах с иностранными партнерами.

«Это пока начало пути, но фиксируется достаточно последовательный и твердый настрой многих стран как в Европе, так и на Востоке, на Ближнем Востоке и так далее, чтобы постепенно минимизировать доллары во взаимном обороте. Поэтому это действительно процесс, который имеет место быть. Четких каких-то планов пока нет у российской стороны, но это вопрос, который стоит на повестке дня», - пояснил Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря главы государства, многие страны ведут переговоры и консультации о том, как обеспечить сокращение объема долларовых расчетов в двусторонней торговле, инвестициях и других экономических операциях.

«Это совершенно естественный процесс, и реакция стран, в том числе и России на достаточно непредсказуемые действия Соединенных Штатов Америки, достаточно спорные с точки зрения норм и правил международной торговли решения – конечно, это все ведет к тому, что доверие к доллару постепенно падает и возникает устойчивое желание замещать доллар другими валютами», - добавил Песков.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин наметил план из четырех пунктов, которые, по его мнению, являются первоочередными задачами для отказа от долларовых расчетов.

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