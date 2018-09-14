Банк России принял решение о повышении ключевой ставки до 7,5%

СЕГОДНЯ 14:04 2018-09-14T15:16:38+03:00

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Совет директоров Банка России принял 14 сентября решение о повышении ключевой ставки на 0,25%, до уровня в 7,5%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Основанием для повышения ключевой ставки стало увеличение проинфляционных рисков на фоне неблагоприятных изменений внешних условий. В частности, речь идет о геополитических факторах, которые могут оказать непредсказуемое влияние на финансовые рынки и отток капитала из страны.

«Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила», - говорится в релизе Центробанка.

Целесообразность дальнейшего повышения повышения ключевой ставки будет оцениваться с учетом динамики инфляции и экономического прогноза, а также рисков, обусловленных внешними условиями.

Кроме того отмечается, что рост ВВП по итогам II квартала текущего года составил 1,9%, что вполне соответствовало ожиданиям ЦБ. Прогноз Банка России относительно темпов прироста ВВП по итогам 2018 года сохраняется в интервале 1,5-2%.

«В 2019–2021 годах прогноз темпов экономического роста в базовом сценарии уточнен с учетом изменения внешних условий и оценки влияния на экономическую динамику совокупности налогово-бюджетных и структурных мер, запланированных на период до 2024 года», - добавили в регуляторе.

При этом подчеркивается, что дополнительные доходы бюджета будут уже с 2019 года направляться на увеличение государственных вложений в развитие экономики, в том числе инвестиционного характера.

В результате Банк России ожидает прироста ВВП в 2019 года в пределах 1,2-1,7% при вероятном увеличении темпов в последующие годы по мере реализации запланированных структурных реформ.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросу изменения ключевой ставки состоится 26 октября 2018 года.

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