2018-09-14T14:33:08+03:00
Наука

В США вручили Шнобелевские премии за самые смешные научные исследования

Работы соответствуют главному принципу: «сначала насмешить, а потом заставить задуматься»
Екатерина БОЛГОВА
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Церемония вручения Шнобелевской премииЦеремония вручения Шнобелевской премииФото: REUTERS
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В США вручили Шнобелевские премии. Церемония вручения 28-й награды за самые смешные научные исследования состоялась в Гарвардском университете.

Торжественная - уже 28-я по счету - церемония награждения лауреатов Шнобелевской премии прошла (Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA) в местном Sanders Theatre. Американцы наградили авторов самых смешных научных исследований.

Работы, номинированные на премию Ig Nobel Prize, соответствуют главному принципу: «сначала насмешить, а потом заставить задуматься».

На звание главного победителя 2018 года претендует исследование итальянских специалистов, по итогам которого стало известно, что человеческая слюна – эффективное чистящее средство. В сфере медицины Шнобелевскую премию вручили за открытие, согласно которому катание на американских горках помогает выведению камней из почек.

Шведские антропологи удостоились награды за исследование, в котором утверждается, что посетители зоопарков уподобляются поведению шимпанзе. Премию в области биологии вручили группе авторов, доказавших, что муха, попавшая в бокал с вином, улучшает его вкус.

Награды вручали лауреаты Нобелевской премии.

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