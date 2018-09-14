Лавров назвал отношения России и ЕС заложниками украинского кризиса

СЕГОДНЯ 14:51 2018-09-14T14:51:29+03:00

Между тем глава МИД РФ убежден в том, что Москве и Брюсселю «предопределено сотрудничать друг с другом»

Изменить размер текста: A A

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в пятницу, 14 сентября, на пленарном заседании российско-германского форума, назвал отношения России и Евросоюза заложниками украинского кризиса. При этом он отметил необходимость оздоровления этих отношений.

«Осуществление масштабных планов (по сотрудничеству РФ и ЕС) невозможно без общего оздоровления российско-европейских отношений, которые во многом остаются заложником украинского кризиса, а сам кризис остается таковым из-за киевских властей», - сказал министр.

Также глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в настоящее время в Европе растет число тех, кто осознает пагубность конфронтационного курса в отношении нашей страны. При этом Лавров выразил уверенность в том, что Москве и Брюсселю «предопределено сотрудничать друг с другом», передает РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно политический директор Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Бельяр заявил, что отношения России и Евросоюза - это больше, чем вопрос Украины.