Минобороны РФ изучает информацию бывшего министра госбезопасности Грузии о лаборатории США
Министерство обороны России изучает информацию о лабораториях, функционирующих в Грузии по военно-биологической программе США. Эти сведения были опубликованы на сайте экс-министра государственной безопасности Грузии Игоря Гиоргадзе.
"В настоящее время все опубликованные на сайте Игоря Гиоргадзе документы изучаются профильными специалистами Минобороны России", - сообщили журналистам в российском военном ведомстве.
Там отметили, что результаты этого анализа будут представлены России и международной общественности.
"Вопиющие факты и документы содержат признаки серьезных нарушений американской стороной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического оружия", - добавили в Минобороны.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил о наличии документов, свидетельствующих о проведении опасных экспериментов в Исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара.
Лабораторию открыли в 2011 году неподалеку у Тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США создали под Тбилиси секретную лабораторию, где ставили опыты над людьми
Об этом заявил экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе (подробности).