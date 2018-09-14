Минобороны РФ изучает информацию бывшего министра госбезопасности Грузии о лаборатории США

СЕГОДНЯ 18:16 2018-09-14T18:16:31+03:00

МО РФ изучает данные экс-министра госбезопасности Грузии о лаборатории США в республике Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ведомстве сообщили, что результаты этого анализа будут представлены России и международной общественности

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Министерство обороны России изучает информацию о лабораториях, функционирующих в Грузии по военно-биологической программе США. Эти сведения были опубликованы на сайте экс-министра государственной безопасности Грузии Игоря Гиоргадзе.

"В настоящее время все опубликованные на сайте Игоря Гиоргадзе документы изучаются профильными специалистами Минобороны России", - сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

Там отметили, что результаты этого анализа будут представлены России и международной общественности.

"Вопиющие факты и документы содержат признаки серьезных нарушений американской стороной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического оружия", - добавили в Минобороны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил о наличии документов, свидетельствующих о проведении опасных экспериментов в Исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара.

Лабораторию открыли в 2011 году неподалеку у Тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка.

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Об этом заявил экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе (подробности).