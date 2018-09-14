2018-09-14T18:41:58+03:00
Политика

Лавров заявил, что Россия и Германия подтвердили значимость проекта «Северный поток - 2»

В пятницу глава МИД РФ провел переговоры со своим немецким коллегой Хайко Маасом в Берлине
Дарья ИВАШКИНА
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Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Германии Хайко МаасГлава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Германии Хайко МаасФото: REUTERS
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в пятницу, 14 сентября, на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом, заявил, что Москва и Берлин подтвердили значимость проекта «Северный поток - 2» как важного направления энергетического сотрудничества.

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, он и его немецкий коллега согласились с тем, что строительство газопровода укрепит энергобезопасность европейского континента.

«Подтвердили поддержку проекта "Северный поток - 2", который носит коммерческий характер и осуществление которого реально укрепит энергобезопасность европейского континента», - приводит слова Лаврова ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас раскритиковал позицию США по «Северному потоку - 2». В частности, он назвал неприемлемым желание Вашингтона повлиять на энергетическую политику Европы при помощи санкционных мер.

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