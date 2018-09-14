Лавров прокомментировал сообщение о высылке двух россиян из Нидерландов

СЕГОДНЯ 19:07 2018-09-14T19:07:26+03:00

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Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал сообщение об аресте двух «российских шпионов» в Нидерландах. В частности, он обратил внимание на то, что задержание, по данным западных СМИ, произошло еще минувшей весной, но известно об этом стало почему-то только сейчас. При этом министр выразил сомнение, что операцию разведслужб сразу трех стран Европы по якобы поимке и высылке россиян могли не заметить журналисты.

«Я даже не могу предположить, чтобы такое событие, в котором участвовали специалисты трех западных стран, могло остаться вне поля зрения СМИ», - сказал Лавров.

Также дипломат заявил о готовности Москвы «вразумительно» прокомментировать сообщения только после получения фактов. «Если какие-то факты нам будут предъявлены, я думаю, тогда и сможем их более вразумительно комментировать», - цитирует министра иностранных дел России ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 14 сентября, в швейцарской газете Tages Anzeiger появилась информация о том, что в Нидерландах, а именно в Гааге, минувшей весной арестовали двух россиян, якобы намеревавшихся похитить данные из химической лаборатории, расположенной в городе Шпиц. Причем авторы статьи утверждают, что в операции по задержанию «шпионов» участвовали сотрудники швейцарской разведки, а также их голландские и британские коллеги.