Лавров предостерег от реализации силового сценария в Донбассе

СЕГОДНЯ 19:22 2018-09-14T19:22:28+03:00

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в пятницу, 14 сентября, на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом, заявил, что он и его немецкий коллега в ходе встречи в Берлине согласились с тем, что альтернативы минскому процессу урегулирования ситуации на Украине нет.

При этом дипломат предостерег от реализации силового сценария в Донбассе. По его словам, такое развитие событий чревато катастрофой для украинского народа. «Хотел бы решительно предостеречь тех, кто вынашивает силовой сценарий, это будет катастрофой для украинского народа, потому что реально может подорвать государственность Украины. Нельзя воевать со своими гражданами», - цитирует главу российского внешнеполитического ведомства «Интерфакс».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании российско-германского форума, назвал отношения России и Евросоюза заложниками украинского кризиса.