Кучма назвал происходящее на Украине ужасом

СЕГОДНЯ 20:59 2018-09-14T20:59:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший президент Украины Леонид Кучма прокомментировал политическую обстановку в стране. В частности, он назвал происходящее в незалежной ужасом.

Как считает политик, способов договориться с нынешними властями республики не существует. Кроме того, по его словам, у политической элиты нет единого стратегического курса развития государства.

«Я удивляюсь тем кандидатам, новым, которые сегодня есть. Что они могут сделать в этой ситуации? Не знаю, как можно с этим парламентом договариваться. Не вижу у нашей политической элиты единого стратегического курса развития Украины - это ужас», - сказал Кучма в интервью украинским СМИ.

Также экс-глава незалежной признался, что беспокоится за будущее страны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Леонид Кучма заявлял о том, что Украина никогда не была полноценным государством. При этом положение народа он уже давно считает ужасным.