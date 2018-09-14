Меркель назвала проект «Северный поток - 2» важным для Германии

СЕГОДНЯ 21:15 2018-09-14T21:16:07+03:00

А также выразила мнение о том, что Украина должна остаться страной энергетического транзита

Изменить размер текста: A A

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в пятницу, 14 сентября, на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министрами трех стран Балтии, заявила о важности проекта «Северный поток - 2» для ФРГ. Как заметила политик, потребность ее страны в газе со временем будет только расти.

«Потребности в газе будут расти, и "Северный поток - 2" может быть очень важным», – цитирует главу немецкого правительства ТАСС.

Также Меркель подчеркнула, что Украина должна остаться страной энергетического транзита. При этом, по ее словам, дальнейшее развитие сети газопроводов сохранит транзитную роль Киева.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Берлин подтвердили значимость проекта «Северный поток - 2» как важного направления энергетического сотрудничества.