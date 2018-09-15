Помпео обвинил Россию в попытках «подорвать» СБ ООН против КНДР

СЕГОДНЯ 02:19 2018-09-15T02:28:00+03:00

По мнению госсекретаря, Москва якобы настояла на поправках в докладе экспертов, чтобы утаить нарушения

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Госсекретарь США Майкл Помпео выступил с очередной порцией обвинений в адрес России. На сей раз он обвинил нашу страну в попытках «подорвать» санкции против Северной Кореи.

Глава американского госдепартамента заявил, что Россия якобы настояла на внесении поправок в доклад независимых экспертов об исполнении санкций против КНДР, чтобы утаить некие нарушения режима жестких ограничений и «обесценить» решения Совбеза ООН.

«Россия активно пыталась подорвать резолюции Совета Безопасности ООН своей работой с комитетом 1718, который оценивает соблюдение санкций. Они пытались изменить формулировки комитета 1718, который он исторически готовит», - заявил Помпео.

Он выразил надежду на то, что документ будет опубликован без правой, на которых настаивала российская сторона.

«Это покажет настоящую картину по поводу выполнения санкций и нарушения санкционного режима. Это важно», - приводит слова госсекретаря США ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, речь идет о представленном Совбезу докладе, в котором утверждается, что Пхеньян не прекратил ядерную и ракетную программы, а также нарушает ограничения на экспорт. Российская делегация в ООН приостановила принятие документа до внесения в него правок. Американский постпред Никки Хейли заявила, что ее коллеги из Москвы хотят утаить некие нарушения санкционного режима в отношении КНДР.