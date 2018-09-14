Постпред США при ООН обвинила Россию в попытках утаить факты нарушения санкций против КНДР

СЕГОДНЯ 08:27 2018-09-14T08:27:33+03:00

Совет безопасности ООН встретится в понедельник, чтобы обсудить исполнение ограничений в отношении Северной Кореи

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Россия настояла на поправках в доклад независимых экспертов об исполнении санкций против КНДР, чтобы утаить возможные факты нарушений. Такое мнение выразила постпред США при ООН Никки Хейли.

В докладе, о котором идет речь, был представлен комитету СБ ООН по санкциям в отношении КНДР. В документе утверждается, что Пхеньян не прекратил ядерную и ракетную программы, а также нарушает ограничения на экспорт.

Ранее российская сторона приостановила принятия доклада Совбезом до внесения поправок, содержание которых не уточняется. Теперь уже США выступают против публикации исправленного документа.

«Нельзя позволить России редактировать и предавать обструкции независимые доклады ООН по санкциям против КНДР просто потому, что Москве не нравится их содержание. Полное исполнение резолюций Совбеза ООН является обязательным для всех членов организации, включая Россию», - цитирует госпожу Хейли агентство Reuters.

В свою очередь некий анонимный источник сообщил агентству, что в исправленной версии доклада якобы были убраны некоторые отсылки к россиянам, которых обвиняют в нарушении санкционного режима в отношении Северной Кореи.

Накануне Минфин США расширил «черный список» в связи с санкциями против КНДР, добавив в него одну российскую компанию.

Напомним, в отношении КНДР действует один из самых жестких санкционных режимов в истории, установленный резолюцией Совета Безопасности ООН. Главная цель ограничений — сократить торговые возможности Северной Кореи и уменьшить валютные поступления в страну, которые Пхеньян мог бы направить на развитие ядерной и ракетной программы.

Несмотря на достигнутый на саммите в Сингапуре прогресс в диалоге с КНДР, американские власти настаивают на сохранении всех ограничений против Пхеньяна до полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Россия и Китай, напротив, предлагают поощрить мирные устремления Северной Кореи частичным смягчением санкций.