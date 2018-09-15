Запуск японского космического грузовика «Конотори-7» к МКС отложили

СЕГОДНЯ 05:35 2018-09-15T05:58:49+03:00

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Запуск японской ракеты Н2В с космическим грузовым кораблем «Конотори-7», который должен был доставить на Международную космическую станцию (МКС) около шести тонн различных полезных грузов, перенесли на более позднее время.

Старт ракеты-носителя должен был состояться в субботу, 15 сентября, в 05:59 по местному времени (в 23:59 14 сентября по московскому), однако за полчаса до пуска на странице Японского аэрокосмического агентства (JAXA) в Twitter появилось сообщение, что он переносится.

Отмечается, что запуск ракеты отложили из-за технических проблем и необходимости проверить рабочие системы Н2В. Стоит отметить, что изначально старт был запланирован на 11 сентября, но его несколько раз откладывали по разным причинам. Японский космический грузовик «Конотори-7» должен доставить на борт МКС, в частности, экспериментальное оборудование и новые литий-ионные батареи – главный источник энергии на станции, а также два микроспутника Stars-me.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в июне попытка запустить частную ракету МОМО-2 завершилась неудачей: ракета взорвалась почти сразу после старта с полигона на японском острове Хоккайдо.