2018-09-15T10:36:41+03:00
Политика

Прокуратура Швейцарии заподозрила россиян в попытке кибертаки на WADA

Речь идет о двух гражданах РФ, которые якобы были задержаны в Нидерландах еще весной этого года, а после высланы из страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Высланных из Нидерландов "российских шпионов" подозревают в хакерских атакахВысланных из Нидерландов "российских шпионов" подозревают в хакерских атакахФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении двух россиян, которых подозревают в причастности к кибератаке против европейского представительства Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне. Данную информацию подтвердила официальный представитель ведомства Линда фон Бург.

Известно, что речь идет о гражданах РФ, которые якобы были задержаны в нидерландской Гааге еще весной этого года, а после, по невыясненным пока причинам, отпущены. Тогда правоохранители заподозрили их в попытке проникнуть в Швейцарию с целью установления слежки за химической лабораторией в городе Шпиц.

Теперь же, по данным газеты Tages Anzeiger, прокуратура ждет разрешения на начало расследования от правительства европейской страны. Такая необходимость обоснована "деликатностью" вопроса, ведь дальнейшие событие могут "оказать воздействие на дипломатические отношения с РФ".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в задержании "российских шпионов" участвовали сотрудники разведведомств сразу трех государств - Швейцарии, Нидерландов и Великобритании.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти ДНР заявили о причастности западных спецслужб к убийству Захарченко
Президент Греции считает неонацизм главной угрозой для Европы
Politico: Обаму умоляли не дать России "украсть Украину у Запада"
"В точку": Пушков поддержал мнение Кучмы об "ужасной" ситуации на Украине
США создадут коалицию по отслеживанию судов, нарушающих санкции против КНДР
Глава МИД Люксембурга обругал министра внутренних дел Италии из-за мигрантов
Украина пожаловалась на действия российского катера в Азовском море
Канадские войска планируют остаться в Ираке после разгрома террористов
В Минобороны Словакии пожаловались на нехватку военнослужащих
Суд обязал основателя Cirque du Soleil выплатить $20 млн за полет в космос
В разведке Бельгии появилась новая должность: следящий за «российской угрозой»
Абэ и Путин провели частную беседу после турнира по дзюдо во Владивостоке
Генсек ОАГ не исключает вторжения в Венесуэлу с целью свержения Мадуро