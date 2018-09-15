Прокуратура Швейцарии заподозрила россиян в попытке кибертаки на WADA

СЕГОДНЯ 10:36 2018-09-15T10:36:41+03:00

Речь идет о двух гражданах РФ, которые якобы были задержаны в Нидерландах еще весной этого года, а после высланы из страны

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Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении двух россиян, которых подозревают в причастности к кибератаке против европейского представительства Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне. Данную информацию подтвердила официальный представитель ведомства Линда фон Бург.

Известно, что речь идет о гражданах РФ, которые якобы были задержаны в нидерландской Гааге еще весной этого года, а после, по невыясненным пока причинам, отпущены. Тогда правоохранители заподозрили их в попытке проникнуть в Швейцарию с целью установления слежки за химической лабораторией в городе Шпиц.

Теперь же, по данным газеты Tages Anzeiger, прокуратура ждет разрешения на начало расследования от правительства европейской страны. Такая необходимость обоснована "деликатностью" вопроса, ведь дальнейшие событие могут "оказать воздействие на дипломатические отношения с РФ".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в задержании "российских шпионов" участвовали сотрудники разведведомств сразу трех государств - Швейцарии, Нидерландов и Великобритании.