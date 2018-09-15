Порошенко считает, что Россия хочет "оккупировать" Азовское море

СЕГОДНЯ 15:38 2018-09-15T15:38:43+03:00

В связи с этим Киев укрепляет военную группировку в регионе, а также рассматривает возможность введения санкций

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Президент Украины Пётр Порошенко убежден в том, что после присоединения Крыма Россия задалась новой целью - "оккупацией" Азовского моря. Особенное возмущение киевских властей вызывает тот факт, что РФ останавливает суда незалежной с целью досмотра.

"Цель России — оккупировать Азовское море так же, как был оккупирован Крым. Это жёсткое нарушение международного права, и мы не можем это принять", — сказал Порошенко.

Политик подчеркнул, что в настоящий момент Украина активно укрепляет военную группировку в регионе, а также готовится к ведению судебного процесса в отношении РФ. Документы будут переданы в международную постоянную палату третейского суда, которая и определит правовой статус каждого государства в Азовском море.

"Если Россия не остановится, у нас есть только один инструмент - санкции", - сказал глава государства в интервью The Washington Post.

Напомним, что в конце апреля этого года Россия действительно ужесточила правила досмотра судов в Азовском море. Проверки проходят в штатном режиме и в полном соответствии с международным морским правом, при этом никаких претензий со стороны судовладельцев не вызывают, поскольку они прекрасно понимают необходимость таких мероприятий. Однако украинские власти продолжают раздувать шумиху.

Так, например, недавно экипаж катера Мариупольского отряда морской охраны серьезно запаниковал, увидев в море российский пограничный сторожевой катер, который просто проходил мимо, передает сайт kp.ru.