СЕГОДНЯ 16:58 2018-09-15T16:58:54+03:00

Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до семи человек Фото: REUTERS

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По последним данным, жертвами урагана «Флоренс», обрушившегося на восточное побережье США в минувшую пятницу, 14 сентября, стали уже семь человек, в том числе один ребенок. Известно, что все они были жителями американского штата Северная Каролина.

Кроме того, в результате разгула стихии еще один человек получил травмы и попал в больницу.

Помимо этого не менее 930 тысяч американцев остались без электричества, сообщает News & Observer.

В настоящее время с последствиями стихии борются около 10 тысяч военнослужащих национальной гвардии США и гражданских лиц.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ураган «Флоренс» достиг восточного побережья США 14 сентября. И хотя за последние дни этот тропический шторм ослаб с четвертой до первой категории, а скорость ветра упала до 110 километров в час, он по-прежнему остается один из самых опасных за последнее время ураганов и грозит масштабными наводнениями.