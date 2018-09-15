2018-09-15T19:09:32+03:00
Наука

Ракета Delta II со спутником стартовала с космодрома в США

Спутник ICESat-2 будет ежедневно вести измерения толщины ледового покрова Земли
Дарья ИВАШКИНА
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Ракета-носитель Delta II со спутником ICESat-2 стартовала с космодрома Ванденберг в США. Фото: Twitter/@NASAРакета-носитель Delta II со спутником ICESat-2 стартовала с космодрома Ванденберг в США. Фото: Twitter/@NASA
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В субботу, 15 сентября, ракета-носитель Delta II со спутником ICESat-2, предназначенным для наблюдения за изменением ледяного покрова Земли, стартовала с космодрома Ванденберг, расположенного в американском штате Калифорния.

Запуск, трансляция которого велась на сайте NASA, состоялся в 16:02 мск. А спустя два часа в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщили о том, что спутник успешно вышел на заданную орбиту. «ICESat-2 благополучно вышел на орбиту и теперь готов приступить к своей миссии: он будет ежедневно вести измерения толщины ледового покрова Земли», - говорится в официальном Twitter NASA.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в сентябре компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с телекоммуникационным спутником. Запуск был произведен с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

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