2018-09-15T19:53:48+03:00
Политика

Россия позволит первое время иностранным судам проход по Севморпути

При этом вице-премьер Юрий Борисов поддержал меры, направленные на защиту отечественных судостроителей
Дарья ИВАШКИНА
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Ограничение прохода судов иностранной постройки по Северному морскому пути планируется ввести с 1 января 2019 года. Фото: Лев Федосеев/ТАССОграничение прохода судов иностранной постройки по Северному морскому пути планируется ввести с 1 января 2019 года. Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что некоторые иностранные суда первое время смогут проходить по Северному морскому пути (СМП), несмотря на планируемый запрет, который вступит в силу 1 января 2019 года. Как заметил политик, наша стране не может перекрыть сразу весь поток судов иностранного производства.

«Есть оговорка, что по решению правительства разрешено будет проходить судам другой постройки, других стран, для того, чтобы не сдерживать бизнес-процессы. Потому что, безусловно, весь типаж судов мы не в состоянии будем сразу перекрыть», - сказал заместитель председателя правительства в эфире телеканала «Россия 1».

При этом Борисов поддержал постепенное полное закрытие Севморпути для судов иностранной постройки. Как подчеркнул политик, подобное ограничение является естественной мерой защиты судостроения и будет стимулировать загрузку российских верфей. Также вице-премьер заверил, что в этом нет никаких антирыночных мер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Северный морской путь - это кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. По словам президента РФ Владимира Путина, СМП является «ключом к развитию русской Арктики». Как ожидается, к 2025 году его грузопоток возрастет в десять раз - до 80 миллионов тонн.

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