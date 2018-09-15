«Что же он так плохо закусывает»: в сети высмеяли слова Порошенко об «оккупации» Азовского моря

СЕГОДНЯ 21:49 2018-09-15T21:50:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Интернет-пользователи не оставили без внимания заявление президента Украины Петра Порошенко о якобы стремлении России «оккупировать» Азовское море. Так, в соцсетях высмеяли слова главы незалежной.

При этом некоторые юзеры попытались понять, что могло стать причиной подобного нелепого обвинения в адрес Москвы. В итоге кто-то решил, что виной всему «маразм», а кто-то остался при мнении, что Порошенко просто «плохо закусывает».

«Как говорится, маразм крепчал, куда еще дальше-то? Вспоминая историю с "Нордом", я бы вообще молчал на его месте», - написал Руслан Ливанов.

«Что же он так плохо закусывает», - посетовал Александр Яковлев.

«Обычная попытка политического пиара», - предположил Станислав Петрушин.

А некоторые пользователи социальных сетей напомнили, что украинский лидер «каждый месяц что-то обещает», однако ни одного своего обещания он до сих пор так и не выполнил. Поэтому, по мнению многих юзеров, подобные заявления не стоит воспринимать всерьез.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу Петр Порошенко высказал мнение о том, что Россия якобы хочет «оккупировать» Азовское море. В связи с этим, как подчеркнул глава соседнего государства», Киев решил укрепить военную группировку в регионе, а также рассматривает возможность введения санкций.