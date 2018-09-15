Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до восьми

СЕГОДНЯ 23:19 2018-09-15T23:19:21+03:00

Ранее в список погибших внесли имена двух американцев, которые на самом деле были убиты неизвестными [видео]

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По последним данным, число жертв урагана «Флоренс», обрушившегося ранее на американские штаты Северная и Южная Каролина, возросло до восьми.

Такие данные приводит телекомпания CNN. При этом из списка погибших уже исключили имена двух человек, которые внесли туда по ошибке: дело в том, что сначала полиция решила, что эти люди стали жертвами тропического шторма, однако, как выяснилось чуть позднее, их убили неизвестные во время стихийного бедствия.

По информации Национального центра по наблюдению за ураганами, в настоящее время «Флоренс» находится неподалеку от города Миртл-Бич (Южная Каролина) и движется на запад со скоростью 1,3 метра в секунду. При этом скорость ветра достигает 20,1 метра в секунду.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, сейчас в США бушует ураган «Флоренс». Как сообщал сайт kp.ru, тропический шторм достиг восточного побережья страны в минувшую пятницу, 14 сентября, и уже привел к наводнениям в Южной и Северной Каролине.