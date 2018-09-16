Пушков: «Цена «победам» Порошенко — почетное место на задворках Европы»
Положение России и Украины в составленном ООН рейтинге человеческого развития говорит само за себя, считает сенатор
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ознакомился с опубликованным накануне ООН рейтингом с самым высоким уровнем человеческого развития и высказался по этому поводу.
Он отметил, что Россия в списке занимает 49-е место, Белоруссия – 53-е. А прозападные Грузия и Украина 70-е и 88-е соответствие, Молдавия – 112-е.