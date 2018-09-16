Жертвами тайфуна «Мангхут» на Филиппинах стали 25 человек

СЕГОДНЯ 06:50 2018-09-16T07:21:17+03:00

Не менее 25 человек стали жертвами тайфуна «Мангхут» на Филиппинах Фото: REUTERS

Ранее сообщалось о 13 погибших и пяти пропавших без вести

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Жертвами разрушительного тайфуна-убийцы «Мангхут» на Филиппинах с пятницы, 14 сентября, стали как минимум 25 человек, передает агентство Reuters со ссылкой на правительственного координатора по вопросам стихийных бедствий. Ранее сообщалось о 13 погибших и пяти пропавших без вести.

По его данным, большинство людей погибли из-за оползней в Кордильерском административном регионе. Причем метеорологи предупредили, что продолжающиеся дожди грозят еще более масштабными наводнениями и могут вызвать новые оползни. Местных жителей предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Около 105 тысяч человек, которых до приближения тайфуна эвакуировали из прибрежных районов, все еще остаются во временных убежищах, многие населенные пункты обесточены. Сколько повреждено и разрушено домов, пока не подсчитали – сотни.

Разрушительный тайфун «Мангхут» прошелся по Филиппинам, сметая все на своем путиФото: REUTERS

Между тем, как писал сайт kp.ru, к тайфуну «Мангхут» готовятся и в Китае. В связи с приближением бури в субботу, 15 сентября, в южных прибрежных районах КНР объявили самый высокий – красный – уровень опасности. Ожидается, что «Мангхут» обрушится на побережье в районе между городами Чжухай и Чжаньцзян провинции Гуандун в воскресенье днем или к вечеру.