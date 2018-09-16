Жертвами аварии с участием автобуса в Мексике стали восемь человек

СЕГОДНЯ 09:19 2018-09-16T09:19:32+03:00

Место аварии в Мексике снял очевидец, проезжавший мимо в машине Фото: REUTERS

Пострадали, по разным данным, от 10 до 20 пассажиров

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Крупная авария произошла в Мексике, где на трассе в штате Халиско автобус с пассажирами врезался в груженую картоном платформу. В результате погибли восемь человек, число пострадавших уточняется.

Служба гражданской обороны штата сообщила, что, по предварительным данным, травмы получили десять человек, а местные СМИ пишут о 20 раненых. Автобус после столкновения вылетел в кювет и опрокинулся.

Дорога между Лагос-де-Морено и Уньон-де-Сан-Антонио, где случилось ДТП, перекрыта до полной ликвидации последствий аварии, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, неделю назад в Турции на трассе «Анкара — Аксарай» перевернулся автобус, в котором находилось 50 человек: 46 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате шесть человек погибли, еще 44 пострадали.

А 29 августа в турецкой Анталье попал в аварию автобус с российскими туристами. К счастью, обошлось без жертв, но 13 человек получили травмы.