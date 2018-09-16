Жертвами аварии с участием автобуса в Мексике стали восемь человек
Крупная авария произошла в Мексике, где на трассе в штате Халиско автобус с пассажирами врезался в груженую картоном платформу. В результате погибли восемь человек, число пострадавших уточняется.
Служба гражданской обороны штата сообщила, что, по предварительным данным, травмы получили десять человек, а местные СМИ пишут о 20 раненых. Автобус после столкновения вылетел в кювет и опрокинулся.
Дорога между Лагос-де-Морено и Уньон-де-Сан-Антонио, где случилось ДТП, перекрыта до полной ликвидации последствий аварии, передает РИА Новости.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, неделю назад в Турции на трассе «Анкара — Аксарай» перевернулся автобус, в котором находилось 50 человек: 46 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате шесть человек погибли, еще 44 пострадали.
А 29 августа в турецкой Анталье попал в аварию автобус с российскими туристами. К счастью, обошлось без жертв, но 13 человек получили травмы.