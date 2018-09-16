В США акула напала на человека: спасти мужчину не удалось

СЕГОДНЯ 09:43 2018-09-16T09:43:41+03:00

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На одном из пляжей американского города Уэлфлит штата Массачусетс произошло нападение акулы на человека. Пострадавший мужчина от полученных травм скончался. По данным местных правоохранителей, молодому человеку было около 25 лет.

"Сегодня около полудня на пляже Ньюком-Холлоу мужчина-пловец был укушен акулой. Пострадавшего вытащили из воды, оказали ему первую помощь", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полицейского департамента Уэлфлита в Facebook.

Отмечается, что сотрудники городской пожарной службы оперативно доставили молодого человека в больницу острова Кейп-Код, однако спасти его не удалось.

Личность погибшего пока не раскрывается. Между тем, городские пляжи были временно закрыты для купания.

Сайт kp.ru писал о том, что еще одно нападение акулы на человека произошло в феврале этого года в австралийском штате Квинсленд. Хищник набросился на местного воднолыжника, но промахнулся на пару сантиметров. Мужчина узнал о существовавшей опасности, лишь пересматривая записи своего прохода по воде.