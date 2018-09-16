2018-09-16T10:03:34+03:00
Политика

Абэ напомнил Путину о позиции Токио по территориальному спору

Япония не собирается заключать мирный договор с Россией до решения вопроса по Курильским островам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Японский премьер-министр Синдзо АбэЯпонский премьер-министр Синдзо АбэФото: REUTERS
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что еще раз напомнил президенту России Владимиру Путину позицию Токио по территориальному вопросу до и после озвученного им предложения по заключению мирного договора без предварительных договоренностей. Об этом глава правительства рассказал в ходе предвыборных дебатов с бывшим министром обороны страны Сигэру Исибой.

"Я неоднократно озвучивал нашу позицию президенту Путину, согласно которой сначала должен быть решен территориальный вопрос и только затем решена проблема мирного договора", - заявил Абэ.

Он подчеркнул, что озвученное российским главой предложение говорит о его большом желании поскорее найти решение данного вопроса. Так, по словам премьера, считает не только он сам, но и многие специалисты и аналитики.

Между тем, экс-министр обороны Японии усомнился в том, что инициатива по мирному договору была сделана спонтанно. Политик уверен, что все было спланировано заранее, передает телеканал NHK.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во время одного из заседаний Восточного экономического форума-2018 Путин предложил своему японскому коллеге заключить мирный договор до конца этого года, а все спорные вопросы решать уже потом, после подписания соглашения.

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