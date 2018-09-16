2018-09-16T12:10:45+03:00
Происшествия

Число жертв урагана "Флоренс" в США увеличилось до 13 человек

Многие из них были убиты током или погибли в результате аварий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Число жертв шторма «Флоренс» в США выросло до 13 человекЧисло жертв шторма «Флоренс» в США выросло до 13 человекФото: REUTERS
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Еще два человека погибли в результате последствий мощного урагана "Флоренс", который обрушился на восточное побережье США несколько дней назад. В результате число жертв стихийного бедствия возросло до 13.

Так, в Уилмингтоне штата Северная Каролина 41-летняя женщина и ее семимесячный сын были придавлены деревом, а в Кингстоне погиб 78-летний пенсионер, который пытался подключить удлинители, стоя под дождем. Также от удара током погиб житель округа Ленуар. Он пытался подключить генератор во время шторма.

Еще несколько пожилых мужчин погибли, пытаясь спастись от стихии. Один из них пошел проверять самочувствие оставшихся на улице собак, но скончался от сердечного приступа, а второй упал и ударился головой, когда в спешке собирал вещи. Еще две семейные пары погибли в результате пожара и отравления угарным газом от работающего генератора. Также в Южной Каролине погибла женщина, не справившаяся с управлением автомобилем в непогоду, передаёт телеканал ABC News.

Как погибли оставшиеся два человека, не сообщается.

Напомним, что, как сообщал сайт kp.ru ранее, ураган "Флоренс" достиг восточного побережья США в эту пятницу. Шторм привел к массовым отключениям электричества, разрушениям и наводнениям.

Смертоносный ураган «Флоренс» обрушился на восточное побережье США.Чудовищный ветер и и проливные дожди принесли разрушения в штаты Южная и Северная Каролина, есть человеческие жертвы. Но и здесь нашелся смельчак, в одиночку выступивший против стихии

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