На Украине заявили о планах создать базу ВМС в Азовском море

СЕГОДНЯ 19:26 2018-09-16T19:26:06+03:00

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В Киеве заявили о намерении до конца текущего года создать базу военно-морских сил (ВМС) Украины в Азовском море.

Как отметили в пресс-службе правительства незалежной, украинское военно-морское присутствие в регионе уже «усиливается». Так представители кабмина соседнего государства прокомментировали информацию о спуске на воду двух артиллерийских бронекатеров в Бердянске.

«В Бердянске спущен на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Планируется, что до конца года на Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС вооруженных сил Украины», - говорится на странице украинского правительства в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 6 сентября Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил комплекс мероприятий по усилению военного присутствия в Азовском море. Так, Киев решил увеличить группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии на азовском направлении.