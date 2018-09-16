«Продолжают сходить с ума»: в Госдуме прокомментировали планы Украины создать базу ВМС в Азовском море

СЕГОДНЯ 22:16 2018-09-16T22:16:44+03:00

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В Госдуме прокомментировали заявление Киева о намерении создать базу военно-морских сил (ВМС) Украины в Азовском море. Так, замглавы думского комитета по обороне Александр Шерин отметил, что подобные планы незалежной нельзя воспринимать всерьез, ведь на Азове просто невозможно иметь какие-то серьезные боевые корабли.

«Очень жаль, что наши братья продолжают сходить с ума. Это несерьезно. Глубина в Азовском море от семи до 14 метров. То есть она не позволяет иметь здесь какие-то серьёзные боевые корабли, а тем более подводные лодки», - сказал депутат в беседе с RT.

По мнению Шерина, озвученные Киевом планы являются прикрытием для тех украинских политиков, которые заинтересованы в расхищении бюджетных денег. При этом зампред оборонного комитета Госдумы дал совет киевским властям на тот случай, если те действительно хотят восстановить свой флота: он рекомендовал им вложить деньги в Николаевский судостроительный завод.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье в Киеве заявили о намерении до конца текущего года создать базу военно-морских сил в Азовском море. Как отметили в пресс-службе правительства незалежной, украинское военно-морское присутствие в регионе уже «усиливается».