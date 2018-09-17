Семью посла Палестины «попросили» немедленно уехать из США

СЕГОДНЯ 06:51 2018-09-17T07:25:14+03:00

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Американские власти аннулировали резидентские визы жены и детей главы миссии Организации освобождения Палестины (ООП), «попросив» их немедленно покинуть территорию Соединенных Штатов.

Об этом рассказал журналистам сам палестинский дипломат Хусан Золмот, уточнив, что визы членов его семьи были действительны до 2020 года. Кроме того, власти США закрыли частные банковские счета и счета офиса ООП в Вашингтоне.

По словам посла, на встрече в госдепартаменте ему пояснили, что выданные его жене и детям визы соответствуют статусу делегации ООП, то есть, не могут действовать после закрытия представительства.

Узнали они об этом в воскресенье вечером, быстро собрали чемоданы, и семья Хусана Золмота уже на пути в родную Рамаллу на Западном берегу реки Иордан.

По мнению палестинского дипломата, это месть его правительству за отказ от «сделки века» – варианта ближневосточного урегулирования, предложенного администрацией Дональда Трампа. Эмиссар также считает, что «это делается в угоду Израилю», передает агентство Maan.

Как ранее писал сайт kp.ru, госдеп решил закрыть диппредставительство частично признанного государства в качестве «наказания» Палестины за то, что она настаивает на расследовании в Международном уголовном суде (МУС) военных преступлений Израиля, в частности, речь идет о захвате палестинских территорий.