2018-09-17T07:25:14+03:00
Политика

Семью посла Палестины «попросили» немедленно уехать из США

Глава миссии ООП сообщил, что его родственникам аннулировали визы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Госдеп США решил закрыть офис Организации освобождения Палестины (ООП) в ВашингтонеГосдеп США решил закрыть офис Организации освобождения Палестины (ООП) в ВашингтонеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американские власти аннулировали резидентские визы жены и детей главы миссии Организации освобождения Палестины (ООП), «попросив» их немедленно покинуть территорию Соединенных Штатов.

Об этом рассказал журналистам сам палестинский дипломат Хусан Золмот, уточнив, что визы членов его семьи были действительны до 2020 года. Кроме того, власти США закрыли частные банковские счета и счета офиса ООП в Вашингтоне.

По словам посла, на встрече в госдепартаменте ему пояснили, что выданные его жене и детям визы соответствуют статусу делегации ООП, то есть, не могут действовать после закрытия представительства.

Узнали они об этом в воскресенье вечером, быстро собрали чемоданы, и семья Хусана Золмота уже на пути в родную Рамаллу на Западном берегу реки Иордан.

По мнению палестинского дипломата, это месть его правительству за отказ от «сделки века» – варианта ближневосточного урегулирования, предложенного администрацией Дональда Трампа. Эмиссар также считает, что «это делается в угоду Израилю», передает агентство Maan.

Как ранее писал сайт kp.ru, госдеп решил закрыть диппредставительство частично признанного государства в качестве «наказания» Палестины за то, что она настаивает на расследовании в Международном уголовном суде (МУС) военных преступлений Израиля, в частности, речь идет о захвате палестинских территорий.

Еще больше материалов по теме: «Палестино-израильский конфликт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Доктор Смерть» посоветовала украинцам лечиться музыкой
Подозреваемый в убийстве Захарченко признался, что был завербован СБУ
"Стынет кровь": британские СМИ пришли в ужас от стрельб РЗСО "Ураган"
Погода в Москве на 17 сентября 2018 года: дождей не ожидается
Госдума может ввести уголовную ответственность для «черных кредиторов»
Депутат Госдумы предложил главе Минздрава ввести в России "сухой закон"
Из-за тайфуна «Мангхут» пострадали более 360 человек
Греческий митрополит призвал Константинополь не признавать «украинских раскольников»
Столтенберг: НАТО не пытается изолировать Россию
Полиция: Недомогание двух посетителей ресторана в Солсбери с «делом Скрипалей» не связано
Монеточка отменила концерт в Москве за полчаса до его начала
Нетаньяху: Израиль не позволит «врагам» обзавестись передовым оружием
Известный петербургский баритон Михаил Луконин погиб в аварии
Китай готов прекратить торговые переговоры с США
Умер конструктор ракетных комплексов Владимир Кузнецов
Посетители ресторана в Солсбери говорят, что пострадавшая пара – русские
Лондон может лишиться €450 миллиардов активов Deutsche Bank из-за Brexit
Новое ЧП в Солсбери: мужчине и женщине стало плохо в ресторане
Трамп выразил соболезнования семьям жертв урагана «Флоренс»
Боевые корабли НАТО приблизились к Сирии
Медведчук выступил против силовых планов возвращения Донбасса