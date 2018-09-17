2018-09-17T09:57:21+03:00
Общество

ФАС позволит россиянам удалять предустановленные приложения с гаджетов

Соответствующий закон должен быть разработан к апрелю 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ФАС решила отменить «неприкосновенность» предустановленных приложенийФАС решила отменить «неприкосновенность» предустановленных приложенийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Федеральная антимонопольная служба предоставит россиянам возможность удалять практически все предустановленные приложения со смартфонов и других гаджетов. Для этого производителей пользовательского программного обеспечения обяжут вносить в свои устройства соответствующие правки.

В плане ФАС по развитию конкуренции в сфере информационных технологий отмечается, что изменения не коснутся лишь сервисных приложений. Все это позволит создать условия для развития конкуренции на рынке пользовательского оборудования.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что подобная идея возникла в ведомстве после получения большого количества жалоб и обращений от граждан. В ФАС уверены, что у человека должно быть право удалять любые приложения со своих гаджетов.

Федеральный закон о снятии "неприкосновенности" с предустановленных программ должен быть разработан к апрелю 2019 года. Его созданием занимается не только ФАС, но и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Роспотребнадзор, а также другие заинтересованные органы исполнительной власти.

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