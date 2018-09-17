2018-09-17T11:07:39+03:00
Происшествия

Талибы* убили 15 сотрудников полиции Афганистана

Еще двое афганских правоохранителей после нападения боевиков пропали без вести
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Минувшей ночью в Афганистане произошло два нападения боевиков на полицейскихМинувшей ночью в Афганистане произошло два нападения боевиков на полицейскихФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Минувшей ночью в Афганистане произошло два нападения боевиков запрещенного в России радикального террористического движения *«Талибан» на полицейских.

В результате погибли как минимум 15 сотрудников правоохранительных органов страны. Судьба еще двоих неизвестна, они числятся пропавшими без вести, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на анонимный источник в афганской полиции.

Собеседник издания рассказал, что первое нападение было совершено поздним вечером в воскресенье на контрольно-пропускном пункте в граничащей с Ираном провинции Фарах, где погибли десять силовиков, двое пропали. Боевики захватили оружие и боеприпасы.

Под утро в понедельник талибы атаковали полицейскую базу в западной провинции Бадгис, погибли пять стражей порядка. По словам источника, в бою также были убиты и ранены несколько бандитов, но сколько именно, он сказать не может, потому что при отступлении боевики их забрали с собой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Немецкие СМИ уверены, что ФРГ не откажется от российского газа
Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ купил 24 тысячи голосов?
Семья Бутиной собирает деньги на адвоката для защиты дочери
Посольство РФ не располагает официальной информацией о пострадавших в Солсбери россиянах
Глава Пентагона посетил Македонию впервые за 14 лет
Песков: Кремль следит за ситуацией с выборами в Приморье
Индия планирует приобрести у России четыре новых фрегата
Аргентинских болельщиков наказали за пошлую шутку над россиянкой
Путин законодательно запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин
Кубинский лидер опроверг причастность России к «акустическим атакам» на посольство США в Гаване
Путин учредил медаль "За отвагу на пожаре" и новое почетное звание
Вашингтон хочет сменить командующего войсками США в Южной Корее
США пока не приняли окончательного решения по санкциям против «Северного потока-2»
ФАС позволит россиянам удалять предустановленные приложения с гаджетов
400 человек пострадали в Китае из-за тайфуна «Мангхут»
В кинотеатре на юго-востоке Индии вспыхнул крупный пожар
Столтенберг: Страны НАТО готовы дать совместный отпор в случае кибератак из России
Минэкономразвития не поддержало перевод апартаментов в жилье
Лидеры Северной и Южной Корей снова встретятся 18 сентября
Цб лишило "Аксобанк" лицензии на осуществление банковских операций
Более 3 тысяч человек приняли участие в Елисаветинском крестном ходе
Девять человек умерли от холеры в Йемене
Экспорт услуг из России стал рекордным с начала 2014 года
Правительство выступит против возвращения курилок в аэропорты
«Доктор Смерть» посоветовала украинцам лечиться музыкой
Подозреваемый в убийстве Захарченко признался, что был завербован СБУ