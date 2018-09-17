Талибы* убили 15 сотрудников полиции Афганистана

СЕГОДНЯ 11:07 2018-09-17T11:07:39+03:00

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Минувшей ночью в Афганистане произошло два нападения боевиков запрещенного в России радикального террористического движения *«Талибан» на полицейских.

В результате погибли как минимум 15 сотрудников правоохранительных органов страны. Судьба еще двоих неизвестна, они числятся пропавшими без вести, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на анонимный источник в афганской полиции.

Собеседник издания рассказал, что первое нападение было совершено поздним вечером в воскресенье на контрольно-пропускном пункте в граничащей с Ираном провинции Фарах, где погибли десять силовиков, двое пропали. Боевики захватили оружие и боеприпасы.

Под утро в понедельник талибы атаковали полицейскую базу в западной провинции Бадгис, погибли пять стражей порядка. По словам источника, в бою также были убиты и ранены несколько бандитов, но сколько именно, он сказать не может, потому что при отступлении боевики их забрали с собой.