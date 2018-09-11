2018-09-11T08:30:04+03:00
В мире

Кабул снова подвергся ракетному обстрелу

В афганской столице взорвались как минимум две ракеты
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Не менее двух ракет взорвались в КабулеНе менее двух ракет взорвались в КабулеФото: REUTERS
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Ранним утром во вторник, 11 сентября, в Кабуле снова гремели взрывы: столица Афганистана подверглась ракетному обстрелу. Как сообщают местные СМИ, в зоне ответственности седьмого полицейского участка города взорвались как минимум две ракеты.

Информации о возможных жертвах и пострадавших, а также о материальном ущербе пока не поступало. К месту ЧП направились экстренные службы и афганские силы безопасности.

Ответственность за эту атаку пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране экстремистских группировок, передает Интерфакс.

Стоит отметить, что взрывы в Кабулене редкость. Как сообщал сайт kp.ru, 19 августа президент Афганистана Ашраф Гани в одностороннем порядке объявил трехмесячное перемирие с запрещенным в России террористическим движением «Талибан», призвав исламистов ответить тем же. Однако уже через день во время его выступления боевики нанесли ракетный удар по президентскому дворцу.

Ранее в июле мощный взрыв в Академии Мавуда на западе афганской столицы унес жизни около 50 человек, десятки людей пострадали.

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