Меркель намерена уволить главу внутренней разведки Германии

СЕГОДНЯ 13:18 2018-09-17T13:18:59+03:00

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Канцлер Германии Ангела Меркель планирует уволить главу Федеральной службы защиты конституции страны Ханса-Георга Маасена за то, что он "вмешался в политику" государства.

Речь идет о сделанном министром комментарии касательно подлинности видеозаписей из города Хемница, где в конце августа был убит 35-летний местный житель Даниэль Хиллиг. Главными подозреваемыми по этому делу стали некие мигранты, и вскоре в сети появились ролики, на которых разъяренные люди гоняются с палками за беженцами.

Маасен усомнился в том, что записи действительно являются подлинными, а не просто инсценировкой. Меркель же посчитала, что главе внутренней разведки не стоило делать таких заявлений.

Обмен мнениями по вопросу снятия Маасена с должности, вероятнее всего, состоится уже в этот понедельник, 17 сентября, во время встречи канцлера с председателями политических партий правящей коалиции, сообщает газета Welt со ссылкой на источники в правительстве.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2015-16 годах в Германию прибыли 1,17 млн беженцев, а в 2017-ом таких насчитывалось более 186 тысяч. При этом, только в прошлом году жертвами преступлений мигрантов стали 95 тысяч человек. В среднем от их действий ежедневно страдают 106 немцев.