«Беспрецедентный шаг»: Толстой прокомментировал представленные Минобороны РФ данные по MH17

СЕГОДНЯ 15:14 2018-09-17T15:15:11+03:00

По мнению вице-спикера Госдумы, игнорирование следствием новых фактов о катастрофе покажет его некомпетентность

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал новые данные по катастрофе малайзийского Boeing над Донбассом. В частности, он высказал мнение о том, что игнорирование совместной следственной группой (ССГ) представленных Минобороны РФ фактов покажет ее некомпетентность и политическую ангажированность.

«Если даже после представления российским министерством обороны сегодняшней ценнейшей информации ССГ заявит, что все равно виновата Россия, то можно будет смело констатировать как ее некомпетентность, так и политическую ангажированность», - сказал заместитель председателя нижней палаты парламента.

При этом Толстой подчеркнул, что российское оборонное ведомство «пошло на беспрецедентный шаг», обнародовав документы, ранее находившиеся в архивах под грифом «Совершенно секретно».

Кроме того, парламентарий обратил внимание на то, что через 16 минут после начала брифинга Минобороны РФ появилась информация о подписании президентом Украины Петром Порошенко указа о прекращении договора о дружбе с Россией. «Более глупого шага себе сложно было представить», - приводит слова Петра Толстого ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 17 сентября, Минобороны РФ предъявило веские доказательства причастности Киева к катастрофе малайзийского Boeing, произошедшей в небе над Донбассом в июле 2014 года.